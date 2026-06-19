In servizio i quattro nuovi agenti della Polizia Locale di Sarzana, scatta il turno serale

Più agenti sul territorio, più controlli e una presenza rafforzata nelle ore serali. Con l’assunzione a tempo indeterminato di quattro nuovi agenti, l’organico della Polizia Locale di Sarzana raggiunge quota 22 unità operative in servizio permanente, segnando uno dei livelli più elevati degli ultimi anni. Una struttura sempre più completa e organizzata, composta da agenti, ispettori, comandante e dal nuovo vice commissario che, come previsto dall’atto pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, entrerà ufficialmente in servizio nel prossimo mese di luglio. A questo importante potenziamento si aggiungerà nei prossimi giorni anche un’ulteriore unità di personale a tempo determinato. Il rafforzamento dell’organico produce effetti immediati sui servizi garantiti alla cittadinanza.

Da oggi entra infatti in servizio una pattuglia aggiuntiva dedicata al monitoraggio del territorio e, già da questa sera, sarà attivato il terzo turno serale, assicurando una vigilanza più estesa nelle fasce orarie più delicate. Le nuove risorse consentiranno inoltre di consolidare il Nucleo Operativo Territoriale, incrementando i controlli nei quartieri e nelle frazioni e rafforzando l’attività di prevenzione e presidio capillare della città.

“Le assunzioni di questo mese, insieme all’imminente ingresso del vice commissario e dell’agente stagionale, confermano che la sicurezza rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione – dichiara l’assessore alla Sicurezza Stefano Torri –. Nel 2018 la Polizia Locale poteva contare su appena 14 effettivi; oggi disponiamo di un agente ogni mille abitanti. Non si tratta soltanto di numeri, ma del risultato di una precisa strategia di rafforzamento del corpo. L’arrivo di queste nuove risorse ci consente di attivare immediatamente il terzo turno serale e di dare ulteriore impulso al Nucleo Operativo Territoriale. Una pattuglia in più significa maggiore vicinanza ai cittadini, controlli più capillari non solo nel centro storico ma anche nei quartieri e nelle frazioni, oltre a una risposta più rapida alle esigenze della comunità, soprattutto in vista della stagione estiva. Più presenza sul territorio, più prevenzione e più legalità: è così che continuiamo a costruire una Sarzana sempre più sicura e vivibile”.

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