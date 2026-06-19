“In Vino… Musica”, a Sesta Godano un viaggio tra lirica, territorio e sapori in attesa del solstizio

La musica lirica incontra la tradizione vitivinicola della Val di Vara in un appuntamento che promette di unire cultura, convivialità e valorizzazione del territorio. Stasera, venerdì 19 giugno alle 18, nella storica cantina della famiglia Scopesi in località Crovarola a Sesta Godano, andrà in scena “In Vino… Musica – Percorsi lirici in Val di Vara in attesa del solstizio”, iniziativa promossa dal Comune di Sesta Godano e nata da un’idea di Ileana Guadarini. L’evento si propone come un percorso suggestivo attraverso le emozioni della musica lirica, immerso nell’atmosfera autentica di una delle realtà storiche del territorio. La scelta della cantina Scopesi come cornice dell’iniziativa sottolinea il legame tra arte, paesaggio e tradizioni locali, offrendo al pubblico un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. L’appuntamento si inserisce nel periodo che precede il solstizio d’estate, momento simbolico di passaggio e celebrazione della natura, e punta a valorizzare le eccellenze della Val di Vara attraverso un connubio tra cultura musicale e produzione enogastronomica. A conclusione della manifestazione è previsto un brindisi finale accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici locali, occasione per condividere un momento di incontro e promozione delle specialità del territorio.

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