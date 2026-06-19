Istanza di accesso agli atti dei comitati: “Richiamata attenzione istituzioni su presenza Pfas nelle acque che consumiamo”

I comitati Sarzana, che botta! e No Biodigestore Saliceti hanno presentato una “Istanza di accesso civico e richiesta di informazioni sul Piano di Controllo delle acque destinate al consumo umano nella Val di Magra – Verifica parametri Pfas ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184 e del D.Lgs. 18/2023”, indirizzandola a Regione Liguria, Provincia della Spezia, Arpal, Asl 5 e per conoscenza ai Comuni della Val di Magra e ad Acam Acque. L’istanza chiede ai vari destinatari, “ciascuno per le proprie competenze istituzionali di programmazione, controllo, campionamento e gestione – si legge nel documento -, copia del Piano di controllo e monitoraggio delle acque destinate al consumo umano attualmente in vigore per i punti di captazione, stoccaggio e distribuzione situati nella vallata della Magra, aggiornato con le disposizioni operative introdotte a inizio 2026; i risultati dei campionamenti e delle analisi chimiche effettuati a partire da gennaio 2026 ad oggi nel territorio della Val di Magra volte a rilevare la presenza di PFAS (‘Somma di PFAS’ e molecole specifiche a catena corta/lunga come PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS e TFA); l’elenco dei punti di prelievo (pozzi di captazione, sorgenti e nodi di rete) monitorati nella vallata e la frequenza programmata dei controlli esterni svolti da Asl 5 e Arpal in sinergia con il gestore idrico; le eventuali misure di prevenzione, trattamento e filtrazione (es. filtri a carboni attivi o impianti a osmosi inversa) programmate o già messe in atto qualora siano emerse o dovessero emergere tracce, anche inferiori ai limiti di legge, dei suddetti composti chimici persistenti”.

“Con una richiesta di accesso agli atti per conoscere il Piano di Controllo delle acque destinate al consumo umano nella Val di Magra abbiamo nuovamente richiamato l’attenzione della Regione Liguria, della Provincia, dei Comuni della Val di Magra sulla presenza nelle acque che consumiamo quotidianamente di sostanze chimiche della famiglia Pfas, particolarmente nocive per la salute umana in quanto eterne – si legge nella nota con cui i promotori presentano l’iniziativa -. Dallo scorso mese di gennaio, sono diventati pienamente efficaci e vincolanti gli stringenti parametri di qualità e i valori limite di tali sostanze nelle acque destinate al consumo umano, previsti dalla Direttiva (Ue) recepita in Italia nel 2023. La Regione Toscana ha già avviato un’attività di monitoraggio per mappare la presenza dei Pfas in tutto il territorio della regione. L’indagine riguarderà non solo l’acqua, ma gli scarichi industriali, le emissioni in atmosfera e la gestione degli impianti dei rifiuti. Obiettivo: proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini attraverso la prevenzione”.

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