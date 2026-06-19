“Italian Oyster Fest” ‘promossa’ a manifestazione fieristica nazionale

“Italian Oyster Fest”, primo festival italiano interamente dedicato alle ostriche e alla loro filiera produttiva, viene ‘promossa’ da manifestazione fieristica regionale a nazionale. Lo ha stabilito con un recente decreto la Regione Liguria, sulla base della documentazione ricevuta dal soggetto organizzatore Camera di commercio Riviere di Liguria, che presentato istanza per ottenere la qualificazione, e dei criteri e requisiti individuati da atti e normativa, relativi ad aspetti quali strutture e servizi del quartiere fieristico, grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta, programma e scopi della stessa, provenienza di espositori e visitatori.

La rassegna ha celebrato il mese scorso (22-24 maggio) in passeggiata Morin la sua quarta edizione; fissata al 21-23 maggio l’edizione 2027, la quinta.

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