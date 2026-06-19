Lavagna: lavori in corso alla scuola Vera Vassalle per 180 mila euro

Proseguono gli interventi del Comune di Lavagna per migliorare l’efficienza e la sostenibilità degli edifici pubblici. Sono infatti in corso i lavori di efficientamento energetico alla scuola Vera Vassalle, dell’Istituto Comprensivo di Lavagna, per un investimento complessivo di oltre 180 mila euro, finanziato grazie a un bando ministeriale.

L’intervento prevede l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile, la sostituzione di tutti i serramenti dell’edificio e la realizzazione di schermature frangisole, che contribuiranno a migliorare il comfort interno e a ridurre il fabbisogno energetico durante i mesi più caldi. Secondo l’amministrazione comunale, le opere consentiranno di diminuire i consumi energetici, contenere i costi di gestione e rendere la struttura scolastica più moderna, efficiente e sostenibile, a beneficio degli studenti, del personale e di tutta la comunità scolastica.

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