Lavoro e formazione, presentata la scuole delle professioni del mare e della blue economy

Genova. Si è svolta ieri, nella sala Cuspide del Genova Blue District, la presentazione della Scuola delle Professioni del Mare e della Blue Economy alle associazioni di categoria. All’incontro hanno partecipato la sindaca di Genova, Silvia Salis, il vicesindaco con delega all’Economia del mare e allo Sviluppo economico, Alessandro Terrile, l’assessora ai Servizi educativi e alla Formazione, Rita Bruzzone e il direttore del Job Centre, Claudio Oliva.

La Scuola delle Professioni del Mare e della Blue Economy nasce come progetto strategico promosso dal Comune di Genova per rafforzare la formazione professionale nei settori legati all’economia del mare, favorire l’occupazione e rispondere alla crescente domanda di personale qualificato proveniente dal comparto marittimo-portuale.

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