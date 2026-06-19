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Liceo sperimentale e campus tecnologico in Valpolcevera: approvato nuovo schema per l’accordo di programma

Liceo sperimentale e campus tecnologico in Valpolcevera: approvato nuovo schema per l’accordo di programma

Area ex facchini certosa masterplan

Genova. Su proposta della sindaca Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Opere strategiche Massimo Ferrante, la Giunta ha approvato il nuovo schema di accordo di programma quadro per la nascita del D.E.D.I. (Distretto Educativo dell’Innovazione) – Campus Tecnologico Valpolcevera, nell’area ex Facchini.

Il progetto, che cuba circa 30 milioni di euro per i soli edifici scolastici, è frutto di una sinergia tra Comune di Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Trenitalia S.p.A., Fondazione ALPIM (promotrice del progetto del Liceo Tecnologico sperimentale) e Ordine degli Architetti PPC di Genova.

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