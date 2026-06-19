Maissana anticipa di un mese l’ordinanza sul risparmio idrico

Il sindaco di Maissana Egidio Banti ha anticipato di quasi un mese, in data di oggi 19 giugno, la consueta ordinanza per il risparmio idrico in tutto il territorio comunale. L’ordinanza, affissa nelle bacheche e subito pubblicata nel sito internet del Comune, fa divieto di utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quelli primari (alimentari, domestici, igiene personale o per attività di servizio pubblico), con relative sanzioni in caso di mancata osservanza. L’irrigazione di orti e giardini, per chi non dispone di allacci irrigui, è consentita soltanto un’ora al giorno, dalle 22 alle 23. “Il Comune di Maissana è l’unico della provincia a gestire in proprio l’acqua potabile, con notevoli risparmi per i cittadini, e proprio per questo è nostro compito preservare al massimo questa risorsa così preziosa – dichiara Banti -. Di solito l’estate, che porta con sé un incremento della popolazione positivo per il turismo (seconde case, agriturismi e altro), comporta anche un incremento dei consumi: acqua ne abbiamo, ma va controllata. Così, ai primi sintomi di scarsità di approvvigionamenti in alcune frazioni, ho ritenuto di intervenire. Nei prossimi giorni vedremo come regolare ulteriormente questa misura”. Banti ha infatti convocato per i prossimi giorni una riunione tecnica allo scopo di monitorare con attenzione la disponibilità idrica. Oggi inoltre il primo cittadino è intervenuto sulla questione della raccolta dei rifiuti dai cassonetti stradali, che “da qualche tempo lascia a desiderare, quando invece anche in questo caso il periodo estivo richiederebbe potenziamenti”, ha segnalato il sindaco con una pec ad Acam Ambiente. “Contiamo di risolvere le cose in chiave collaborativa – dice il primo cittadino -, certo è che i cambiamenti climatici, con il caldo e anche la presenza aumentata di animali selvatici presso i nuclei abitati, si fanno sentire. Rispetto ai primi anni in cui ero sindaco, l’estate è già in anticipo di un quasi un mese, e pertanto dobbiamo provvedere in modo più incisivo ai servizi primari”.

Nella giornata odierna intanto gli operai comunali sono intervenuti per monitorare e sistemare il servizio idrico nelle frazioni di Torza, Tavarone e Salterana – Campolongo. “Al momento, comunque, non sono state segnalate interruzioni del servizio”, concludono da Palazzo civico.

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