Moneglia: viaggio tra le tracce degli artisti e concerto operistico

Da Marzia Dentone LabTer Tigullio

Tra Colori, Parole e Note, itinerario nella Moneglia degli artisti.

Sabato 20 giugno 2026 alle ore 18.00 una speciale visita guidata gratuita sulle tracce di scrittori, poeti e artisti che hanno raccontato il borgo!

Dopo il successo dei primi appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio, il Comune di Moneglia, attraverso il LabTer Tigullio, propone un nuovo e originale incontro nell’ambito del progetto della Notte Romantica, indetta dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia: “Tra Colori, Parole e Note – Itinerario della Moneglia degli artisti”, in programma sabato 20 giugno 2026 alle ore 18.00, con ritrovo presso il Palazzo Comunale, in corso Libero Longhi.

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