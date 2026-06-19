Ospedale Albenga, il gruppo “Senza pronto soccorso si muore”: “Molto è stato fatto, ma la battaglia non è finita: servono Ps e nuovi reparti”

Albenga. Tanti risultati ottenuti, tanti ancora da ottenerne, con la “promessa” di continuare a vigilare e lavorare per la tutela dell’ospedale. E’ quanto è emerso dalla riunione del comitato “Senza pronto soccorso si muore” di Albenga, da sempre attivo per la riapertura del reparto di emergenza-urgenza del Santa Maria di Misericordia e di tutte le altre strutture del nosocomio.

“Grazie alle legittime rivendicazioni dei cittadini e alle nostre ferme prese di posizione oggi l’ospedale di Albenga dispone di un punto di primo intervento attivo 24 ore su 24, di sale operatorie che lavorano con continuità e della Casa di Comunità, che se ben gestita potrebbe contribuire al buon funzionamento della struttura”, sottolineano dal gruppo.

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