Poche richieste, prorogati i termini per farsi avanti per la Commissione al Paesaggio di Lerici

Inizialmente fissato al 17 giugno, è stato prorogato al 30 giugno prossimo il termine per candidarsi quale membro della Commissione locale al Paesaggio del Comune di Lerici. Una scelta motivata dal fatto che “ad oggi sono pervenute poche richieste da parte dei professionisti”, si legge nella determina con cui i 16 giugno è stata disposta la proroga; poche, si legge ancora, “soprattutto in riferimento alla categoria dei geometri, degli ingegneri, degli agronomi e dei geologi”. Con il Comune che ricorda che la commisssione deve essere composta “da più figure diverse arrivando fino al massimo due figure appartenenti alla solita categoria”.

The post Un’occasione per Angelozzi dalla lista svincolati, quel Matteo Ricci che volle allo Spezia e non solo appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com