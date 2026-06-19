Polizia, Siap: “Nello Spezzino grave difficoltà negli uffici e carenza strutturale degli organici”

“Le dinamiche della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico nel territorio spezzino richiedono un’evoluzione strategica e una valutazione tecnica lontana dalle contrapposizioni politiche. Sulla scia delle linee guida tracciate dal segretario generale nazionale Siap, Giuseppe Tiani, è necessario rilanciare con forza sul territorio ligure le priorità operative e contrattuali del comparto”. Lo afferma in una nota Roberto Traverso del Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia) Liguria, membro della segreteria nazionale del sindacato, di concerto con la segreteria provinciale Siap spezzina, guidata da Alberto Gallina. “Nel territorio spezzino registriamo una grave difficoltà negli uffici e una carenza strutturale degli organici ormai inaccettabile – prosegue Traverso -. La Spezia è una realtà complessa e delicata sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, legata alla sua specifica identità di polo industriale e alla presenza strategica del porto. Accanto alle criticità della Questura, c’è la situazione del Commissariato di Sarzana, un comune e un presidio fondamentali che hanno una competenza cruciale come autorità di pubblica sicurezza e su cui serve un focus di assoluta attenzione. Questa cronica scarsità di personale costringe le donne e gli uomini della Polizia di Stato a un ricorso massiccio e insostenibile allo straordinario per garantire i servizi minimi”.

“Siamo consapevoli – prosegue Traverso – che le risorse scarseggiano su scala nazionale, ed è proprio per questo che l’amministrazione centrale deve gestirle in modo equilibrato. Diventa fondamentale ascoltare le legittime aspettative del personale, agevolando la mobilità interna verso gli uffici e garantendo la massima fluidità nei movimenti dei dipendenti, alleggerendo la pressione logistica”.

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