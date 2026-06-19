Polizia, stamani a Genova la commemorazione del commissario capo Antonio Esposito

Genova. Si è svolta questa mattina, in via Pisa a Genova, la cerimonia commemorativa del 48esimo anniversario dell’attentato terroristico al commissario Capo Antonio Esposito. Alla presenza del figlio, dei nipoti e delle autorità cittadine, è stata deposta una corona presso la targa in suo ricordo.

La mattina del 21 giugno 1978, Esposito era a bordo di un autobus 15 diretto al lavoro, al commissariato di Nervi. Erano le 8.40 quando, all’altezza di via Pisa, poco prima della fermata, due uomini gli si avvicinarono aprendo il fuoco.

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