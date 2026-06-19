Pontremolese, Azione: “Le tre Regioni firmino ora un protocollo d’intesa vincolante”

“Le notizie di questi giorni sulla Pontremolese, la denuncia sull’assenza di nuovi finanziamenti statali e l’apertura del presidente della Toscana Eugenio Giani a cofinanziare il raddoppio tra Parma e Vicofertile, riportano al centro del dibattito un’opera che da troppo tempo viene non solo rimandata, ma soprattutto sotto stimata nella sua utilità. Come Azione Spezia riteniamo doveroso intervenire, ma vogliamo farlo nel merito, con i numeri e con proposte concrete, evitando l’ormai noto tifo di parte che, su questo tema, ricordiamo non ha mai fatto avanzare un solo cantiere”. Si apre così un intervento di Stefano Leccese, segretario provinciale di Azione.

“Partiamo dai fatti, perché sono questi a misurare la serietà di chi governa. La linea Parma-La Spezia è lunga circa 112 chilometri di cui solo 54 chilometri sono stati raddoppiati nel tempo, restano da completarne circa 64, suddivisi nelle tratte Parma–Osteriazza, Berceto–Pontremoli e Pontremoli–Chiesaccia. L’ultimo intervento davvero significativo realizzato, vale a dire il raddoppio Solignano–Osteriazza, è stato inaugurato a fine 2014 – prosegue il segretario Leccese -. Da allora, al netto delle risorse del Decreto Rilancio 2020, l’opera procede a singhiozzo ed è un’immobilità che attraversa governi di colore diverso e che oggi va onestamente riconosciuta come un problema strutturale, non come l’arma di una contesa elettorale. Detto questo, l’attuale governo ha una responsabilità precisa e verificabile: nelle ultime leggi di bilancio e nei decreti infrastrutture non ha stanziato le risorse necessarie a far ripartire i cantieri, pur a fronte di un piano di Rete Ferroviaria Italiana che prevede oltre 100 miliardi di investimenti e circa 1.300 cantieri tra il 2025 e il 2034. Di fatto questo certifica che i fondi per investimenti ci siano, ma se non sono destinati per la Pontremolese è solo una scelta politica, non un’impossibilità contabile”.

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