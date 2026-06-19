Pontremolese, Bucci: “Contribuire alle spese con Emilia e Toscana? Serve un business plan per farne comprendere l’importanza”

Sono due i dossier che più di altri hanno catalizzato l’attenzione del mondo politico ed economico spezzino e ligure: la Pontremolese e la riforma della governance portuale. Temi che si intrecciano con le prospettive di sviluppo infrastrutturale del territorio e che sono stati al centro del convegno “Liguria orientale 2030”, dedicato a porto, infrastrutture e sostenibilità come motore di sviluppo territoriale, svoltosi questa mattina nell’auditorium “G. S. Bucchioni” dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

Sul primo fronte pesa l’ultima accelerazione arrivata dalla Regione Toscana, che due giorni fa ha annunciato la disponibilità a cofinanziare il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese nella tratta Parma–Vicofertile, invitando Liguria ed Emilia-Romagna a fare altrettanto, per un investimento complessivo da circa 120 milioni di euro e una quota stimata intorno ai 40 milioni per ciascun territorio coinvolto. Sul secondo, invece, si attende l’evoluzione del nuovo testo di riforma dei porti, attualmente al vaglio tra ministero e parlamento.

In questo quadro il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Bruno Pisano, ha fotografato una fase di forte dinamismo per lo scalo spezzino e per il sistema imprenditoriale locale, legata alla ripresa degli investimenti e alla programmazione degli interventi infrastrutturali. “Stanno partendo investimenti importanti, sostenuti sia dai privati sia dal settore pubblico. Abbiamo appena completato la bonifica e il dragaggio del primo bacino e proprio oggi affideremo il contratto per il dragaggio del terzo bacino, un intervento che aprirà la strada a una serie di ulteriori iniziative”, ha spiegato Pisano, sottolineando come il porto stia entrando in una fase operativa rilevante sul piano delle opere.

Il presidente ha poi affrontato il tema della riforma della governance, definendola un processo ancora in evoluzione e quindi non pienamente valutabile, ma indicando una linea di equilibrio necessaria tra livello nazionale e dimensione locale. “Una riforma che riporti i porti italiani all’interno di una visione strategica nazionale può essere molto utile per affrontare le sfide future. Allo stesso tempo non bisogna perdere quella capacità di gestione capillare che le autorità di sistema portuale hanno sviluppato sul territorio, comprendendone le esigenze e le differenze”, ha affermato Pisano, secondo il quale il successo della riforma dipenderà dalla capacità di tenere insieme questi due livelli, strategia complessiva e attenzione alle specificità locali.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com