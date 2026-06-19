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Portofino: pianoforte protagonista in piazzetta, musica suggestioni

Portofino: pianoforte protagonista in piazzetta, musica suggestioni

Generico giugno 2026

Dall’ufficuio stampa del Comune di Portofino

Portofino si prepara ad accogliere la 13ª edizione di Romantic Piano, l’appuntamento musicale che, da anni, porta in Piazzetta un’atmosfera raffinata e suggestiva, che ha conquistato residenti e visitatori. Dal 23 giugno al 28 agosto 2026, uno degli scenari più iconici della Liguria si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove le note del pianoforte, accompagnate dalla voce, incontreranno l’atmosfera unica delle sere d’estate a Portofino. Un appuntamento pensato per valorizzare la Piazzetta non solo come simbolo internazionale di fascino e accoglienza, ma anche come luogo vivo di cultura, incontro e condivisione.

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