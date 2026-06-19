Raccolte oltre dodici tonnellate di prodotti per l’Emporio della Solidarietà

Sono oltre 12 le tonnellate di prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa donate durante la raccolta a sostegno dell’Emporio della Solidarietà che si è svolta sabato 30 maggio nei supermercati e negli ipermercati della Spezia, che si rinnoverà ad Aulla sabato 4 luglio. “Un risultato raggiunto grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno delle decine di volontari che, per tutta la giornata, hanno presidiato nei 30 punti vendita aderenti all’iniziativa – commentano dalla Caritas diocesana -, trasformando un gesto semplice come fare la spesa in un aiuto concreto per le persone e le famiglie in difficoltà. Tra i risultati più significativi si segnalano gli 800 chilogrammi di prodotti donati dalla comunità all’Ipercoop del centro commerciale Le Terrazze della Spezia e i 600 chilogrammi all’Ipercoop del Centro Luna di Sarzana”. Fondamentale è stato il contributo delle numerose realtà che hanno animato la raccolta: oltre alle parrocchie del territorio, hanno partecipato operatori e volontari di Caritas diocesana, i minori ospiti della comunità “La Casa sulla Roccia” e della cooperativa Gulliver, studenti e insegnanti dell’Istituto tecnico “Capellini-Sauro”, del Liceo scientifico “Pacinotti” e dell’ente di formazione Cisita, i frati francescani di Gaggiola, il gruppo degli ex Carabinieri di Varese Ligure, le confraternite della Val di Vara.

Un ringraziamento speciale va, inoltre, ai supermercati e agli ipermercati che hanno aderito all’iniziativa: Coop e Ipercoop, Conad, Basko, Carrefour, Sigma, Lidl, Doro, Ekom e Tigotà, mettendo a disposizione i propri spazi e contribuendo alla buona riuscita della giornata.

I prodotti raccolti andranno a rifornire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà, attivo dal 2013 alla Spezia e, dal 2018, a Sarzana: un servizio di Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus, promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai Distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana.

Per scoprire i modi per sostenere l’Emporio tutto l’anno, come diventare un volontario o donare una spesa online, è possibile visitarne il sito.

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