Rapallo: precipita persiana da finestra in via Venezia, due persone ferite

Siamo prossimi alle Feste di Luglio in onore della Madonna dei Montallegro patrona di Rapallo e si potrebbe parlare di miracolo. Alle 18.40 in via Venezia, centro storico affollato, da una finestra, sembra del terzo piano, è precipitata una persiana. Ha colpito donna di 35 anni ferendola a un braccio ed una seconda di striscio. Attimi di panico. Poi sono arrivati i militi dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna e della Croce Bianca rapallese. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna; l’altra persona ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono arrivati anche polizia urbana, polizia di Stato e carabinieri. I vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero altre persiane o infissi pericolanti. Certamente ai proprietari verrà ora intimato di mettere in sicurezza l’appartamento.

Foto: il mercato di via Venezia, vicino al luogo dell’insolito incidente

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