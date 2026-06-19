Rapallo: riqualificazione edifici, ecco gli interventi giudicati migliori

Da Giancarlo Tanfani, Lions Club Rapallo host
Rapallo premia gli interventi più belli: ecco tutti i vincitori di “Ama la tua città 2026”
Rapallo – Dalle facciate restaurate con cura ai grandi interventi pubblici, è la qualità del costruire e del recupero urbano la protagonista di “Ama la tua città 2026”, il premio promosso dal Lions Club Rapallo in collaborazione con il Comune.
La giuria, composta da tecnici, professionisti e rappresentanti del territorio, ha premiato i lavori più significativi realizzati negli ultimi due anni, valorizzando progettisti, imprese e committenze che hanno contribuito a migliorare l’immagine della città.Facciate e decori, vince una casa privata Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Facciate e Decori è la casa indipendente di Via della Fonte 32, progettata dall’architetto Marta Biggio e realizzata dall’impresa Cantone Salvatore, esempio riuscito di riqualificazione architettonica.
Secondo posto a pari merito per:
Villa Marshall (Via Aurelia Ponente 35), progetto del geom. Paolo Sartor, realizzato da Idea Edil s.r.l.
Hotel Stella (Via Aurelia Ponente 6), progetto del geom. Massimiliano D’Amico, realizzato da Saccoman Silvano con decorazioni di Salvietto Massimo Tutti interventi privati, a testimonianza della crescente attenzione dei cittadini verso la qualità estetica degli immobili.Restauro e arredo urbano: premiati Villa Tigullio e le Clarisse Per il restauro conservativo e arredo urbano, il primo premio va a Villa Tigullio, intervento promosso dal Comune di Rapallo, progettato da Dodi Moss e realizzato da Neos Restauri s.r.l., che ha curato anche le decorazioni.
Secondo posto per il recupero del Teatro Auditorium delle Clarisse, progetto dell’architetto Enrico Francesco Pinna con P&M Planning & Management, direzione lavori del raggruppamento Sinergia Futura (Engineering Projects s.r.l. e arch. Matteo Venturini), lavori eseguiti da Ing. Antonio Buono s.r.l. e decorazioni a cura di Sara Martini Restauro.
Terzo premio per l’Agriturismo “Terra Madre” di Via Canale, progetto del geom. Marco Pastene e realizzato da Cogozzo Sergio, apprezzato per l’inserimento nel paesaggio e il richiamo alla tradizione ligure.La commissione giudicatrice
A valutare i progetti è stata una commissione composta da:
Filippo Lasinio (delegato del Sindaco)
Vinicio Scotti, artista
Cristiana Mortola, architetto
Giovanni Giardini, architetto
Paola Calcagno, Lions Club Rapallo Host
Alessandro Santini, Lions Club Rapallo Host Andrea Rizzi, Lions Club Rapallo Host
“Un invito a prendersi cura della città”
Rapallo – Dalle facciate restaurate con cura ai grandi interventi pubblici, è la qualità del costruire e del recupero urbano la protagonista di “Ama la tua città 2026”, il premio promosso dal Lions Club Rapallo in collaborazione con il Comune.
La giuria, composta da tecnici, professionisti e rappresentanti del territorio, ha premiato i lavori più significativi realizzati negli ultimi due anni, valorizzando progettisti, imprese e committenze che hanno contribuito a migliorare l’immagine della città.Facciate e decori, vince una casa privata Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Facciate e Decori è la casa indipendente di Via della Fonte 32, progettata dall’architetto Marta Biggio e realizzata dall’impresa Cantone Salvatore, esempio riuscito di riqualificazione architettonica.
Secondo posto a pari merito per:
Villa Marshall (Via Aurelia Ponente 35), progetto del geom. Paolo Sartor, realizzato da Idea Edil s.r.l.
Hotel Stella (Via Aurelia Ponente 6), progetto del geom. Massimiliano D’Amico, realizzato da Saccoman Silvano con decorazioni di Salvietto Massimo Tutti interventi privati, a testimonianza della crescente attenzione dei cittadini verso la qualità estetica degli immobili.Restauro e arredo urbano: premiati Villa Tigullio e le Clarisse Per il restauro conservativo e arredo urbano, il primo premio va a Villa Tigullio, intervento promosso dal Comune di Rapallo, progettato da Dodi Moss e realizzato da Neos Restauri s.r.l., che ha curato anche le decorazioni.
Secondo posto per il recupero del Teatro Auditorium delle Clarisse, progetto dell’architetto Enrico Francesco Pinna con P&M Planning & Management, direzione lavori del raggruppamento Sinergia Futura (Engineering Projects s.r.l. e arch. Matteo Venturini), lavori eseguiti da Ing. Antonio Buono s.r.l. e decorazioni a cura di Sara Martini Restauro.
Terzo premio per l’Agriturismo “Terra Madre” di Via Canale, progetto del geom. Marco Pastene e realizzato da Cogozzo Sergio, apprezzato per l’inserimento nel paesaggio e il richiamo alla tradizione ligure.La commissione giudicatrice
A valutare i progetti è stata una commissione composta da:
Filippo Lasinio (delegato del Sindaco)
Vinicio Scotti, artista
Cristiana Mortola, architetto
Giovanni Giardini, architetto
Paola Calcagno, Lions Club Rapallo Host
Alessandro Santini, Lions Club Rapallo Host Andrea Rizzi, Lions Club Rapallo Host
“Un invito a prendersi cura della città”
«Con questo premio vogliamo valorizzare chi contribuisce a rendere Rapallo più bella e rispettosa della sua identità», sottolinea il presidente del Lions Club Rapallo Paolo Pescia. «È un invito a tutta la comunità a prendersi cura del territorio con attenzione e qualità».
Il ruolo del Lions Club
Il concorso, ormai appuntamento consolidato per la città, è un service del Lions Club Rapallo e rappresenta un esempio concreto di collaborazione con l’amministrazione comunale.
L’organizzazione dell’edizione 2026 è stata seguita dal socio Filippo Lasinio, che ha coordinato le attività contribuendo alla piena riuscita dell’iniziativa.
Il concorso, ormai appuntamento consolidato per la città, è un service del Lions Club Rapallo e rappresenta un esempio concreto di collaborazione con l’amministrazione comunale.
L’organizzazione dell’edizione 2026 è stata seguita dal socio Filippo Lasinio, che ha coordinato le attività contribuendo alla piena riuscita dell’iniziativa.