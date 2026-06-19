Rapallo: torna il mercato di antiquariato in piazza Garibaldi

Da Carla Salin, Presidente Associazione Antiquariarte

Domenica 21, siamo giunti alla quinta edizione del rinnovato mercato di antiquariato arredamento previsto ogni terza Domenica di ogni mese e iniziato nel mese di Febbraio 2026.

Come annunciato sin dalla prima edizione di prova, l’Evento, grazie alla puntuale e corretta collaborazione dell ‘ Amministrazione del Comune di Rapallo, si amplia anche su P.zza Pastene e nei mesi estivi di Giugno , Luglio e Agosto si prolunga sino alle ore 23.

In questa carrellata di espositori di vario genere, oltre a ritrovare mobili nazionali , si accompagnano su P.zza Pastene mobili di modernariato e arredamento e accessori e sempre in P.zza Pastene abbigliamento e accessori vintage e Secondo-Hand, usato, piccolo antiquariato , porcellane ,ceramica, gemelli da polso, vetri di Murano e oggetti Vintage.

Iin P.zza Garibaldi , puntuali nelle loro esposizioni per quanto riguarda il collezionismo per gli appassionati di fumetti, a disposizione possiamo scegliere trai Tex, Zagor, Dylan Dog,, Topolino, Diabolik,Linus, Corto Maltese, Manara. Immancabile la ricercata esposizione di bijoux vintage unita a oggettistica e tanto meno poteva mancare la presenza di noti capi firmati usati e la biancheria della nonna in cotone , lino arricchita di preziosi ricami. Per gli amanti della tavola servizio di piatti Richard Ginori risalenti alla prima meta’ del 900 unito a servizio di bicchieri prodotto a Venezia e non bastasse diversa oggettistica navale in Sheffield e bijoux d’ epoca e alcuni abiti di note firme, e ancora oggettistica di modernariato, bronzi, statue in legno.

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