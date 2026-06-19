Recco, la scogliera dei Genovesi torna fruibile

Recco. Sono terminati i lavori di riqualificazione alla scogliera dei Genovesi, un intervento necessario dopo i danni provocati dalle mareggiate invernali, che avevano compromesso le piattaforme, le strutture di accesso e le ringhiere di protezione.

“L’area è stata completamente ripristinata, rimessa in sicurezza e resa nuovamente disponibile per l’utilizzo turistico e ricreativo. È uno spazio molto frequentato, soprattutto in estate, e meritava un intervento che ne garantisse piena fruibilità. Ringrazio l’assessore al demanio Giuseppe Rotunno e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli per aver seguito con attenzione tutte le fasi dell’intervento ” afferma il sindaco Carlo Gandolfo.

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