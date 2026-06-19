Riforma sanitaria: il Cal approva il Ddl 117. Il presidente Olivieri: “Voto di maggioranza dopo un confronto minuzioso”

Liguria. Si è conclusa con un’approvazione a maggioranza la lunga e partecipata seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria, riunitosi oggi nella sala Piccardo di Anci Liguria per esprimere il proprio parere sul DDL numero 117 del 12 giugno 2026. Il provvedimento introduce importanti modifiche alla legge regionale 41/2006 sul riordino del servizio sanitario e sociosanitario ligure.

Il testo ha incassato il via libera con 14 voti favorevoli e 12 contrari, registrando l’astensione dei rappresentanti di Anci Liguria.

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