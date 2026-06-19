Scontro in via Cisa a Sarzana: motociclista ricoverato d’urgenza a Genova

Scontro tra un’auto e una moto su via Cisa, a Sarzana, attorno alle 20. Il bilancio è di un ferito grave portato al San Martino di Genova. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato. Stando alle prime informazioni raccolte, i due veicoli sono rimasti coinvolti in un violento impatto e ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, un uomo di mezza età. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Sarzana, quella di Romito Magra, l’automedica Delta 2 del 118, la Polizia e i Carabinieri. I soccorritori e il medico hanno stabilizzato l’uomo per il trasferimento con l’elisoccorso Grifo. L’altra persona coinvolta nell’incidente ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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