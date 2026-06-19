Termovalorizzatore, Natale e Arboscello (PD): “Bucci percorre la strada della paura. Nessuno ha dimostrato che l’impianto serve alla Liguria”

Valbormida. “Le dichiarazioni rilasciate dal presidente Bucci [a IVG, n.d.R.] durante la visita in Val Bormida insieme all’assessore Ripamonti riportano il confronto pubblico su un terreno che pensavamo superato. Dire che, se un territorio si oppone al termovalorizzatore, rinuncerà ai benefici, ai posti di lavoro e persino al riscaldamento delle case significa scegliere ancora una volta la strada della demagogia e della paura invece di quella della serietà, della verità, della trasparenza e del confronto sui dati reali. Una strategia che non ha funzionato a Toti con il Rigassificatore e non funzionerà neanche oggi”. Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e il consigliere regionale PD Roberto Arboscello intervenuti ieri sera a Savona durante un incontro alla Festa dell’Unità a cui erano presenti anche il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, quello di Altare Roberto Briano e la responsabile ambiente della segreteria del PD Liguria Deborah Bellotti.

“Noi pensiamo che questo impianto non serva davvero alla Liguria. Non lo diciamo per ragioni ideologiche, ma perché sono i dati che la stessa Giunta fornisce che lo dimostrano. Se la Liguria produce circa 260 mila tonnellate di rifiuto indifferenziato e la stessa Regione prevede una forte crescita della raccolta differenziata e una riduzione del rifiuto residuo con l’utilizzo di impianti TMB, qualcuno dovrebbe spiegare come si possa sostenere la necessità di un nuovo termovalorizzatore. O la pianificazione è sbagliata oppure questo impianto non serve. Lo ribadiamo, la Giunta deve aprire un confronto con le regioni vicine per verificare le possibili sinergie”.

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