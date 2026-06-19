Un’occasione per Angelozzi dalla lista svincolati, quel Matteo Ricci che volle allo Spezia e non solo

Ci aveva già provato a gennaio, quando il mercato invernale sembrava poter ricucire un rapporto interrotto troppo presto. Non se ne fece nulla per volontà dello Spezia, ma sei mesi più tardi la storia tra Matteo Ricci e il club bianco potrebbe davvero regalarsi un nuovo capitolo. Tra dodici giorni il centrocampista romano sarà ufficialmente svincolato, una volta terminato il contratto con la Sampdoria, e potrà scegliere liberamente la prossima destinazione della sua carriera. Una scelta che potrebbe riportarlo proprio in quella città che, calcisticamente e non solo, ha segnato gli anni più importanti della sua carriera. Perché il legame tra Ricci e Spezia non si è mai realmente spezzato. Lo dimostra anche un episodio che, per certi versi, racconta meglio di qualsiasi dichiarazione il rapporto ancora esistente tra il giocatore e la piazza bianca. Lo scorso gennaio, nel derby di Marassi tra Sampdoria e Spezia, fu proprio un suo straordinario destro nel recupero a decidere la partita, regalando ai blucerchiati una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza e infliggendo allo Spezia una sconfitta dolorosissima.

L’istinto iniziale fu quello del calciatore che ha appena trovato un gol pesante: Ricci si tolse la maglia, travolto dall’adrenalina e dalla gioia del momento. Poi, in un istante, arrivò la consapevolezza. Davanti a lui c’erano quei tifosi che per anni lo avevano accompagnato, sostenuto e amato. C’era la squadra con cui aveva vissuto la cavalcata storica verso la Serie A, la città nella quale aveva costruito legami destinati a rimanere nel tempo, anche fuori dal campo: la sua compagna è spezzina e proprio durante la sua esperienza in maglia bianca nacque quella relazione. Ricci si fermò. Rimase immobile, quasi congelato, senza concedersi una vera esultanza. Un gesto di rispetto verso una piazza alla quale è ancora profondamente legato, nonostante quella rete avesse un peso enorme nel suo percorso con la Sampdoria. Proprio quel gol rappresentò l’inizio della rinascita blucerchiata. La squadra riuscì infatti a cambiare marcia nella seconda parte della stagione, raggiungendo l’obiettivo della salvezza e arrivando persino a sfiorare la zona play-off dopo un’annata ancora una volta complessa. Ricci ne è stato uno dei protagonisti, ritrovando continuità e lasciandosi definitivamente alle spalle i problemi fisici che ne avevano condizionato le ultime stagioni.

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