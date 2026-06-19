Vannacci mette le freccia e supera la Lega, Chiarenza (FNV): “A Savona 100 tesserati”. Ghezzi replica: “Sondaggi? I conti si fanno alla fine”

Provincia. “Questa è una destra che ha sbagliato candeggio, è sbiadita. Sbiancata”. Parole dure e inequivocabili. Le aveva pronunciate Roberto Vannacci il 14 maggio ad Albissola Marina, intervistato da IVG, in un passaggio che oggi torna a pesare più che mai.

Perché il quadro politico, nel frattempo, sta cambiando forma. Infatti, secondo i dati diffusi da ANSA sulla base dell’istituto YouTrend, la nuova creatura lanciata dall’europarlamentare avrebbe superato, per la prima volta, la Lega di Matteo Salvini nei consensi. Un sorpasso che, se confermato nella sua traiettoria, rappresenta l’inizio di una nuova stagione nel centrodestra.

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