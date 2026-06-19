Varazze si prepara per il Trofeo nazionale Libertas di pattinaggio artistico

Varazze. Il pattinaggio artistico a rotelle Libertas torna protagonista in Liguria con uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo nazionale
Il Centro Regionale Libertas Liguria, in collaborazione con le società affiliate alla Libertas operanti nel settore del pattinaggio artistico, ha infatti avviato l’organizzazione del Trofeo nazionale Libertas di pattinaggio artistico, una manifestazione di grande rilievo che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2026 al palazzetto dello sport di Varazze.