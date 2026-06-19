Villanova, tratto in arresto il “finto carabiniere” che aveva truffato un’anziana: recuperata la refurtiva

Villanova d’Albenga. Nella giornata di ieri (18 giugno), i carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, di origini domenicane e residente a Napoli, indagato per una truffa aggravata commessa ai danni di un’anziana pensionata di 74 anni, di nazionalità britannica e residente a Villanova d’Albenga.

I malviventi avevano contattato telefonicamente la vittima spacciandosi per carabinieri, riferendole che l’autovettura intestata al marito era stata utilizzata la sera prima da alcuni soggetti per fuggire dopo aver messo a segno un furto di gioielli; con questo pretesto, avevano paventato la necessità di effettuare una verifica immediata all’interno della sua abitazione, per accertare che non fossero presenti i monili rubati.

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