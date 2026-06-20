Associazione “Il 25 Aprile di Albenga”: rinnovato il direttivo

Albenga. L’Associazione Il 25 Aprile di Albenga rinnova i propri organi dirigenti e rilancia il proprio impegno nella promozione della memoria della Resistenza, dei valori della Costituzione e della partecipazione democratica, confermandosi un importante punto di riferimento per il territorio ingauno.

L’assemblea dei soci ha eletto alla presidenza Mariangelo Vio. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, Alessandro Navone e Claude Acasto, mentre Ester Bozzano ricoprirà l’incarico di segretario. Completano il nuovo Consiglio Direttivo i consiglieri Riccardo Aicardi, Maria Vittoria Barroero, Gianpaolo Grollero e Francesca Timo.

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