Blackout a Riomaggiore, il Comune: “Tecnici al lavoro per limitare i disagi fino alla soluzione delle criticità”

Proseguono gli accertamenti del Comune di Riomaggiore, assieme ad Enel, per riportare definitivamente alla normalità la situazione dopo il blackout che ieri ha interessato il borgo e altre frazioni. Nel territorio riomaggiorese la criticità principale si è concentrata nella cabina elettrica di Tracastello. In una nota il Comune precisa: “Per limitare eventuali criticità in attesa dell’intervento risolutivo, Enel provvederà al posizionamento di un gruppo elettrogeno di continuità a servizio della cabina di via Tracastello. Il dispositivo consentirà di supportare la rete qualora si rendesse necessario, fino all’esecuzione dell’intervento straordinario definitivo. L’amministrazione comunale sta seguendo l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto diretto con i responsabili di Enel affinché le operazioni di ripristino possano concludersi nel più breve tempo possibile. Il Comune ringrazia tutti per la collaborazione e la comprensione dimostrate”.

I tecnici sono al lavoro per garantire la continuità dell’alimentazione elettrica e ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Nonostante gli interventi già effettuati, potrebbero tuttavia verificarsi ulteriori temporanee interruzioni del servizio.

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