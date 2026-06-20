Camogli: Giornata del Rifugiato incontri al Teatro sociale e molo Giorgio

Anche a Camogli la Giornata del Rifugiato con tante iniziative che hanno preso avvio nella mattinata nel ridotto del Teatro Sociale con gli Stati Generali del Sai, Sistema Accoglienza Integrazione al quale la cittadina partecipa da 10 anni con il progetto realizzato insieme a “Casa Stella”, la Stella Francescana delle suore missionarie del Verbo Incarnato dove, dal 2016, vengono ospitate giovani donne richiedenti asilo. Nel pomeriggio, su Rivo Giorgio, le testimonianze dei migranti, canti e musica.
Il programma farà tappa venerdì 26 a Recco, davanti alla libreria Capurro.