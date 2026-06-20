Centro storico, una bomba a mano e diverse munizioni ritrovate davanti a un negozio

Genova. Una bomba a mano nuova, che sembra una riproduzione di un ordigno tedesco, munizioni da caccia e altri bossoli e una bottiglia con un innesco sono stati lasciati davanti a un negozio in centro storico, nella zona di via San Luca.

Il ritrovamento è stato fatto dal titolare di un’attività che stava montando un dissuasore di seduta in uno dei varchi di pertinenza della sua attività. Sul posto dopo le volanti della polizia è arrivata la scientifica per rilevare eventuali impronte. Sul posto anche gli artificieri che dovranno mettere in sicurezza il materiale e analizzare l’ordigno per capire il potenziale esplodente

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