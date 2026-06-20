Ceriale Summer Festival, rinviato per grave lutto l’appuntamento in programma questa sera

Ceriale. L’Amministrazione comunale di Ceriale comunica che il primo appuntamento del Ceriale Summer Festival, in programma questa sera in piazza della Vittoria con lo spettacolo di cabaret di Mauro Villata e Stefano Chiodaroli, è stato rinviato. La decisione è stata assunta a seguito del gravissimo lutto che ha colpito nella notte l’assessore alle Politiche Sociali Barbara De Stefano e la sua famiglia.

L’Amministrazione comunale, interpretando anche il sentimento della comunità cerialese, ha ritenuto doveroso sospendere l’evento previsto per questa sera quale segno di rispetto e di vicinanza in un momento di così profondo dolore.

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