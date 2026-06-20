Chiavari: a Caperana in corso i lavori per un nuovo parcheggio pubblico gratuito

A Chiavari, più precisamente nella zona di Caperana, proseguono i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e gratuito. L’area, situata poco oltre la trattoria Pinaggia e nelle vicinanze dell’autolavaggio, metterà a disposizione oltre 15 posti auto. L’intervento punta a migliorare i servizi a disposizione dei residenti e a rispondere alle esigenze di sosta del quartiere, inserendosi nel programma di potenziamento delle infrastrutture cittadine.

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