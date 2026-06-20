Chiavari: iniziati i lavori per l’allargamento della curva di San Lazzaro

A Chiavari hanno preso il via i lavori di allargamento della curva di San Lazzaro a Caperana, nella strada al confine con il comune di Carasco. Essendo un tratto delicato per la viabilità, lo scopo dei lavori è di aumentare sia lo spazio a disposizione, sia le condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli e dei pedoni. Si tratta di uno degli interventi promossi dal Comune per rendere le strade più sicure e funzionali.

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