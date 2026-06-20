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Chitarristi del Conservatorio “Puccini” martedì in concerto alla Rsa di Aulla

Chitarristi del Conservatorio “Puccini” martedì in concerto alla Rsa di Aulla

Trio di chitarristi del Conservatorio

Martedì 23 giugno alle 15.30 la Rsa di Aulla ospiterà un concerto di chitarra classica con solisti e trio del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. L’evento, organizzato dal maestro di basso jazz Ferruccio Spinetti, sarà completamente gratuito e aperto a tutti. Saranno eseguiti brani di periodi e stili diversi: dalla raffinatezza delle musiche barocche fino ad arrivare alla vivacità e ritmicità dei brani del ‘900. I chitarristi Davide Cantoni, Harry Giannotti e Simone Maiorana si ritrovano a suonare insieme dopo l’esibizione in collaborazione con gli altri dipartimenti del conservatorio tenutasi lo scorso 19 maggio alla biblioteca Beghi della Spezia. Durante l’anno il trio si è riunito sotto la guida del maestro Folco Vichi per eseguire musica da camera. La scelta delle composizioni dei solisti è stata adottata dai chitarristi selezionandole tra quelle eseguite durante l’anno. “Un concerto frutto di mesi di lavoro che cogliamo come un’occasione per suonare in pubblico – dice Cantoni -. È un modo per poter esprimere tutti gli ambiti del repertorio dei chitarristi e mostrare lo strumento in tutte le sue sfaccettature. Si passerà dal periodo barocco fino al ‘900 puro, anche con armonie complesse come quelle di Maximo Pujol dove la tonalità va a fuggire”.

Solisti

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