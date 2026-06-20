Chitarristi del Conservatorio “Puccini” martedì in concerto alla Rsa di Aulla

Martedì 23 giugno alle 15.30 la Rsa di Aulla ospiterà un concerto di chitarra classica con solisti e trio del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. L’evento, organizzato dal maestro di basso jazz Ferruccio Spinetti, sarà completamente gratuito e aperto a tutti. Saranno eseguiti brani di periodi e stili diversi: dalla raffinatezza delle musiche barocche fino ad arrivare alla vivacità e ritmicità dei brani del ‘900. I chitarristi Davide Cantoni, Harry Giannotti e Simone Maiorana si ritrovano a suonare insieme dopo l’esibizione in collaborazione con gli altri dipartimenti del conservatorio tenutasi lo scorso 19 maggio alla biblioteca Beghi della Spezia. Durante l’anno il trio si è riunito sotto la guida del maestro Folco Vichi per eseguire musica da camera. La scelta delle composizioni dei solisti è stata adottata dai chitarristi selezionandole tra quelle eseguite durante l’anno. “Un concerto frutto di mesi di lavoro che cogliamo come un’occasione per suonare in pubblico – dice Cantoni -. È un modo per poter esprimere tutti gli ambiti del repertorio dei chitarristi e mostrare lo strumento in tutte le sue sfaccettature. Si passerà dal periodo barocco fino al ‘900 puro, anche con armonie complesse come quelle di Maximo Pujol dove la tonalità va a fuggire”.

Solisti

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