Entra nel Club+ di Città della Spezia e risparmi nei negozi locali: coupon e offerte dedicate

Città della Spezia ha lanciato alcuni mesi fa il servizio CLUB+ COUPON, una novità assoluta nel panorama spezzino. Un altro modo per avvicinare la galassia del quotidiano on line ai lettori con una formula innovativa e digitale: eravamo partiti con la newsletter “Venticinquesima ora” lanciata nel dicembre scorso e cresciuta inesorabilmente in questi mesi di vita. Avevamo proseguito con la rubrica “Il Cuciniere “, varata a marzo di un anno fa in nome dell’identità culinaria e territoriale e a disposizione dei lettori che vogliono cimentarsi con la cucina locale e confrontare le ricette imparate in famiglie con quelle proposte dalla nostra Daniela Vettori e da tutti coloro che, mano a mano, hanno deciso di inviarcele.