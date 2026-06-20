Il presidente della Regione Liguria Bucci a Bolzaneto per gli 80 anni della sezione del Cai

. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha portato oggi il saluto istituzionale della Regione al Club Alpino Italiano in occasione dell’80° anniversario della sezione CAI Bolzaneto. La storica sezione della Valpolcevera ha ospitato la seduta del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano alla presenza del presidente nazionale Antonio Montani e dei componenti degli organismi dirigenti dell’associazione.

“Il CAI rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento fondamentale per la conoscenza, la tutela e la frequentazione consapevole della montagna – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Desidero ringraziare il Club Alpino Italiano e, in particolare, la sezione di Bolzaneto per l’impegno, la passione e il servizio svolti in questi ottant’anni a favore del territorio e delle comunità. La Liguria possiede una caratteristica unica: in pochi chilometri si passa dal mare alle vette dell’Appennino e delle Alpi Liguri, in un paesaggio straordinario che rende la nostra regione una destinazione ideale per l’escursionismo, l’alpinismo e il turismo outdoor. Il lavoro del CAI è insostituibile perché contribuisce a trasmettere l’amore per la montagna, a valorizzarne le peculiarità e a promuovere una cultura della sicurezza, del rispetto dell’ambiente e della conoscenza del territorio”.