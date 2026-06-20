Il saluto di Figlioli alla Rari Nantes Savona: “Qui ho ritrovato la fiducia tolta”

Savona. Oltre a Valerio Rizzo, ieri per la Rari Nantes Savona è stato il tempo di ringraziare anche un altro giocatore rappresentativo: Pietro Figlioli, all’ultima partita biancorossa e pronto a trasferirsi al Chiavari.

Sulla stagione appena conclusa, l’esperto pallanuotista dichiara: “L’obiettivo era vincere tutto. Purtroppo è andata così, ma ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. Non so se si vede dalla faccia rossa, ma queste partite sono sempre una battaglia: sono gare toste, dove a volte va bene e a volte va male. In Coppa Italia siamo riusciti a vincere contro di loro, mentre oggi, alla fine della stagione, non ci siamo riusciti. Però penso che questa partita sia stata più vicina alle nostre capacità, sia come risultato sia come prestazione, rispetto alla prima sfida che non era stata molto veritiera. Sono contento che gli obiettivi siano stati raggiunti e sono contento soprattutto per i miei compagni che rimangono, perché per loro è importante continuare su questa strada”.

» leggi tutto su www.ivg.it