Il sindaco di Varese Mauro Rattone rappresenta la Spezia a Bruxelles

Una delegazione composta da ventuno amministratori locali liguri ha partecipato a una missione istituzionale di tre giorni a Bruxelles nell’ambito della rete EU Local Councillors (EULC). Il programma, promosso dalla Commissione Europea, punta a rafforzare il dialogo tra le istituzioni europee e le realtà territoriali. La delegazione ha visto un’ampia rappresentanza del Tigullio e delle sue vallate, mentre per la provincia della Spezia l’unico rappresentante presente è stato il sindaco di Varese Ligure, Mauro Rattone. Coordinata dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia sotto la supervisione del responsabile del settore comunicazione Massimo Pronio, l’iniziativa ha offerto un percorso di confronto e formazione. Il momento centrale si è svolto il 18 giugno presso la Commissione Europea, dove gli amministratori hanno approfondito con funzionari ed esperti europei vari strumenti di finanziamento e programmi comunitari destinati agli enti locali, tra i quali Europa Creativa, Erasmus+, Iniziativa Urbana Europea, CERV – Town Twinning Network e il Digital Europe Programme. La spedizione ligure ha incluso rappresentanti di diverse municipalità: Raiko Radiuk per Albenga; Boris Lorenzo Beronio per Carasco; Marica Casavola per Casarza Ligure; Claudio Cafferata per Castiglione Chiavarese; Pietro-Ugo Della Casa Zanardi Landi e Antonio Bertani per Chiavari; Luca Torrente per Cogorno; Simohamed Kaabour per Genova; Mattia Canepa per Leivi; Annalisa Cafferata per Mezzanego; Michele Pastorino per Orero; Osvaldo Geddo per Ortovero; Elisabetta Ricci per Rapallo; Desiree Negri e Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo per Sanremo; Guglielmo Caversazio per Santa Margherita Ligure; Alessandro Badaracco per Santo Stefano d’Aveto; Luca Balotta per Sestri Levante; Mauro Rattone per Varese Ligure; Fabio De Ponti e Michela Zannoni per Zoagli. L’evento ha evidenziato la volontà delle amministrazioni costiere, dell’entroterra e montane di fare rete per accedere ai programmi europei legati alla valorizzazione culturale, alla transizione digitale e alla formazione. In questo contesto, un ruolo di supporto per il territorio sarà svolto da Europe Direct Tigullio, centro ufficiale di informazione cofinanziato dalla Commissione Europea e promosso da quindici Comuni, che opererà come punto di riferimento per enti locali, cittadini, scuole e imprese. La missione si è conclusa con una visita al Comitato Europeo delle Regioni e un incontro con l’Ufficio di Presidenza focalizzato sul ruolo degli enti locali nelle politiche comunitarie.

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