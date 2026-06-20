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Cronaca

Incidente mortale Ceriale, neopatentata denunciata per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime

Incidente mortale Ceriale, neopatentata denunciata per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime

Generico giugno 2026

Ceriale. La conducente della Fiat 500, coinvolta nell’incidente mortale avvenuto questa notte a Ceriale, è stata deferita in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravissime (art. 590-bis c.p.).

All’esito dei primi accertamenti, alla conducente dell’autovettura – una ragazza neopatentata da appena tre mesi – è stata immediatamente ritirata la patente di guida. La giovane è stata contestualmente sottoposta agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale presenza di uno stato di alterazione psicofisica al momento dell’impatto, con esito negativo.

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