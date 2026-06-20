Investita da uno scooter in via Cisa: è in rianimazione al San Martino

Restano critiche le condizioni della donna di 59 anni investita ieri sera, intorno alle 20, da uno scooter in via Cisa a Sarzana. La cinquantanovenne, trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in condizioni serissime, si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale di Brugnato, impegnata nei rilievi. Subito dopo l’impatto sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica assistenza di Sarzana e di Romito Magra, l’automedica Delta 2 del 118 e i Carabinieri. Equipe medica e soccorritori hanno stabilizzato la donna prima del trasferimento a bordo dell’elisoccorso Grifo.

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