Lavagna: arriva Beer Plaza, tre giornate tra birra artigianale, street food e musica

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna a Lavagna un evento targato Paneliquido: Beer Plaza porterà in città tre giornate dedicate a birra artigianale, street food e musica dal vivo in piazza Marconi. L’evento prenderà il via venerdì e sabato dalle 18 all’1, mentre domenica sarà aperto dalle 12 alle 22. Protagoniste saranno le birre dei birrifici liguri Maltus Faber, On/Off e Taverna del Vara, affiancate da un’ampia proposta gastronomica con carne alla griglia, focaccia al formaggio e al pesto, hot dog e bomboloni. Sul fronte musicale, venerdì sera saliranno sul palco i SevenThree con un repertorio rock anni Settanta, mentre sabato sarà la volta dei Les Trois Tetons, band che porterà in piazza il rock and roll. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e l’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Lavagna e il CIV.















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