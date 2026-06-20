Lavagna: il sindaco inaugura Piazza Torino, “Il Primo passo per ridarvi il piacere di vivere la città”

Nella serata di sabato 20 giugno è stata inaugurata a Lavagna la nuova piazza Torino, davanti alla stazione. Durante l’inaugurazione è intervenuto il Sindaco Gian Alberto Mangiante che ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Il momento è significativo e voglio ringraziare innanzitutto la mia giunta, la mia maggioranza, perché senza di loro non sarebbe possibile niente, e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa piazza. Mi fa piacere che oggi possiate essere tutti qui, tramite le piazze noi vogliamo stimolare è il piacere di ritrovarsi, unirsi, scambiare opinioni e relazionarsi. Questa è la prima piazza che noi inauguriamo: tra una decina di giorni inaugureremo quella di Cavi Arenelle, poi presenteremo il progetto per piazza Vittorio Veneto e piazza Cordeviola. La nostra amministrazione rifarà tutte le piazze di Lavagna perché vogliamo lasciare un segno importante: riprendete a relazionare tra di voi. È il primo passo di molti altri che faremo per ridarvi il piacere di vivere Lavagna”.

The post Lavagna: arriva Beer Plaza, tre giornate tra birra artigianale, street food e musica appeared first on LevanteNews.

» leggi tutto su www.levantenews.it