Lettere/ “‘Santa’, deciso no al parcheggio al posto del minigolf”

Da Daniela Seminatore

Scrivo mossa da una profonda preoccupazione che, nelle ultime settimane, sta animando le discussioni tra i residenti .

Circola infatti il forte timore che l’area dell’ex minigolf, oggi in disuso, possa in futuro essere sacrificata per far posto a un parcheggio automobilistico.

​Auspico con tutto il cuore che si tratti solo di voci infondate. Questa zona rappresenta infatti la naturale estensione del nostro Parco Giochi Lele Luzzati: due aree adiacenti che, se unite, potrebbero diventare un polmone verde ancora più grande, fruibile e sicuro per i bambini e le famiglie. Inoltre, lo stesso ex minigolf custodisce al suo interno alcune splendide opere del Maestro Luzzati, che integrano e arricchiscono il patrimonio artistico e pedagogico dell’area giochi.

​Di fronte a queste indiscrezioni, qualcuno potrebbe avanzare l’ipotesi che, in caso di un eventuale progetto, le sculture e le installazioni d’arte si possano semplicemente spostare altrove. Ma il Parco Luzzati non è un insieme di pezzi da traslocare: quelle opere sono nate per vivere in simbiosi con lo spazio aperto e la natura circostante. E, soprattutto, se le statue si possono spostare, gli alberi ad alto fusto no: quelli verrebbero abbattuti, e l’ombra e l’aria pulita che donano al quartiere andrebbero perse per sempre sotto una colata di asfalto e auto in sosta.

​Oggi che la sensibilità ecologica e le linee guida urbanistiche ci impongono di aumentare il verde pubblico, pensare di portare traffico e gas di scarico a ridosso di un parco intitolato a un artista che ha dedicato la vita all’infanzia e alla bellezza sarebbe un controsenso imperdonabile.

​Proprio per evitare il rincorrersi di dubbi e per tranquillizzare le tante famiglie che amano questo spazio, spero che questa mia lettera spinga le istituzioni a fare chiarezza, confermando che il futuro dell’ex minigolf sarà il tanto sperato ampliamento del Parco Luzzati e non l’ennesima area di sosta.

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