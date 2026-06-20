Lo Spezia e Melissano si separano ufficialmente: “Risultati al di sotto delle aspettative, necessario nuovo percorso”

Con l’ormai imminente arrivo di Guido Angelozzi alla Spezia, previsto per martedì salvo cambiamenti dell’ultima ora, si potrà finalmente parlare di una nuova pagina da scrivere per lo Spezia Calcio, retrocesso in serie C dopo quasi tre lustri di grandi stagioni e soddisfazioni. All’esperto dirigente siciliano il compito di ricostruire dalle viscere non solo una squadra, ma anche una mentalità vincente e un rapporto coi tifosi inevitabilmente logorato da un’annata, sportivamente parlando, tragica. Nel frattempo in Via Melara iniziano gli annunci propedeutici alla presentazione di una nuova avventura che diventerà operativa con l’inizio del mese di luglio: ieri l’annuncio della risoluzione consensuale del contratto che legava la società a Gianluca Lapadula, approdato all’Universitario del Perù che già aveva provato a portarlo in Perù negli ultimi mesi. Oggi il club aquilotto comunica l’interruzione del rapporto lavorativo con il direttore sportivo Stefano Melissano. Si legge nella nota ufficiale che “la decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco e piena consapevolezza: i risultati conseguiti sono stati al di sotto delle aspettative e si rende necessario intraprendere un nuovo percorso”. Il presidente Charlie Stillitano ringrazia Stefano Melissano “per gli anni trascorsi insieme allo Spezia Calcio, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”.