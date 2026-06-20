Lungomare Lerici, via undici posti auto per far spazio ai ciclomotori

Nuova organizzazione per il parcheggio “Erbetta”, sul lungomare di Lerici: gli stalli a pagamento per auto passano da 32 a 21 e l’area risultante dalla soppressione degli 11 posti viene destinata alla sosta esclusiva di motocicli e ciclomotori. Ne potrà accogliere almeno cinquanta, si legge nella delibera con cui l’amministrazione comunale ha approvato la modifica, varata in via “temporanea e sperimentale” e in vigore dal 19 giugno al 31 agosto. Alla base del provvedimento una serie di considerazioni sulla viablità lericina, riguardanti in particolare delle criticità segnalate in questo inizio estate. “Il Comune di Lerici, in virtù della propria vocazione turistica, subisce durante la stagione estiva e, in particolar modo, nei fine settimana, un notevole incremento dei flussi veicolari – si legge nella deliberazione. Negli ultimi week end si è registrato un massiccio afflusso di cittadini e turisti a bordo di veicoli a due ruote (motocicli e ciclomotori), i quali, in assenza di stalli dedicati sufficienti, hanno generato un diffuso fenomeno di sosta irregolare lungo il margine della carreggiata dei viali a mare. Tale fenomeno di sosta abusiva ha creato pesanti disagi alla viabilità ordinaria e, con particolare criticità, al transito dei bus di linea del Trasporto pubblico locale. Le organizzazioni sindacali del Tpl Atc hanno formalmente informato l’amministrazione circa le gravi difficoltà operative che i loro autisti incontrano nell’attraversare il nostro territorio, segnalando il rischio continuo e concreto di dover invadere la semicarreggiata destinata al senso opposto di marcia, poiché le moto in sosta irregolare ostruiscono gli spazi di manovra indispensabili per i mezzi pesanti”.

Palazzo civico segnala poi che “il personale del corpo di Polizia locale è stato intensamente impegnato negli ultimi fine settimana per contrastare tale fenomeno emergenziale” nonché di ritenere “necessario un intervento strutturale, ancorché temporaneo, per prevenire ulteriori congestioni e tutelare l’incolumità pubblica” e “prioritario, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione, garantire la regolarità del servizio pubblico di linea e prevenire sinistri stradali, individuare urgentemente nuove aree regolamentari da destinare alla sosta dei veicoli a due ruote”. Di qui il provvedimento che va a riconfigurare l’assetto del parcheggio Erbetta.

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