Mangia… Longa Valli di Zeri: trekking e sapori tra le vette della Lunigiana

Torna domenica 26 luglio la “Mangia… Longa Valli di Zeri”, l’appuntamento che unisce escursionismo e tradizione gastronomica nell’alta Lunigiana, tra natura incontaminata e sapori locali. La partenza è fissata alle 10 dal Passo dei Due Santi, a 1400 metri di quota. Da lì i partecipanti raggiungeranno il Monte Spiaggi, con panorami che nelle giornate limpide spaziano fino alla Versilia e all’Arcipelago Toscano, per poi attraversare boschi di faggi e aree naturali come il Lago Peloso.

Il percorso proseguirà lungo le cime del Monte Colombo, in prossimità dell’impianto eolico “Vento di Zeri”, fino all’antico villaggio d’alpeggio della Formentara, testimonianza della cultura pastorale locale. Tappa successiva al Lago Aracci, prima del rientro al punto di partenza.

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