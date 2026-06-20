Migliarina e la provincia si preparano per le celebrazioni di San Giovanni

Entrano nel vivo alla Spezia le celebrazioni per la festa patronale di San Giovanni Battista nel quartiere di Migliarina. L’appuntamento, che unisce la devozione religiosa alle storiche tradizioni locali, si articola quest’anno su quattro giornate di eventi civili e religiosi a partire da domani.
Il programma civile si apre domani, domenica, alle ore 19 negli spazi esterni della parrocchia in via del Canaletto con l’inaugurazione della tradizionale “Sagra di Batistòn” – dal nome della storica maschera locale – dove verranno serviti piatti tipici della cucina spezzina. All’interno della festa sarà attiva anche la consueta pesca di beneficenza. Sempre domani, alle 21, il piazzale Don Giovanni Cuffini ospiterà il concerto della filarmonica “Giacomo Puccini”, mentre per martedì 23 giugno, serata della vigilia, è confermata l’accensione del tradizionale falò.
Sul fronte delle celebrazioni liturgiche, nella chiesa parrocchiale prende il via domani il triduo di preparazione: le funzioni seguiranno l’orario festivo nella giornata domenicale, per poi tenersi alle 18 sia lunedì che martedì. Mercoledì 24 giugno, giorno della ricorrenza patronale, la messa solenne è fissata per le ore 18.