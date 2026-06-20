Moneglia: gallerie, lunedì Rixi e Giampedrone firmano accordo con Anas

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

È anticipata alle ore 14.00 lunedì 22 giugno presso il comune di Moneglia (Corso Libero Longhi, 25) la firma dell’accordo per avviare la progettazione preliminare relativa alla messa in sicurezza delle Gallerie di Moneglia. Interverranno il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, il responsabile Anas Liguria ing. Nicola Dinnella e i sindaci di Moneglia Claudio Magro e di Sestri Levante Francesco Solinas.

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